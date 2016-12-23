Российские врачи в Алеппо оказали помощь 1,5 тыс. сирийцам

Москва, 23 декабря. Специалисты МЧС РФ оказали помощь более чем 1,5 тысячи жителям сирийского Алеппо, заявили в пресс-службе российского ведомства.

В российском госпитале работают терапевты, хирурги, невропатологи, травмотологи, кардиологи. Все врачи имеют богатый опыт работы в зоне катастроф, заметили в МЧС РФ.

«Всего с начала гуманитарной операции специалистами МЧС России была оказана медицинская помощь более чем 1,5 тысячи человек, среди которых свыше 500 детей», — обратили внимание в российском ведомстве.

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