Совфед призывает усилить защиту посольств РФ из-за «расстрельных списков» ИГИЛ

Москва, 23 декабря. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов заявил о наличии информации о подготовке боевиками экстремистской организации «Исламское государство» (деятельность группировки запрещена на территории РФ) и другими радикалами «расстрельных списков» дипломатов Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день поступает информация о том, что ИГ и другие террористические организации готовят «расстрельные списки». Может быть, данная информация и не соответствует действительности, но в качестве меры поступило предложение дать протокольное поручение международному и оборонному комитетам подготовить предложения Москвы по усилению безопасности российских дипломатических представительств, их сотрудников и членов их семей, подчеркнул он.

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, в минувший понедельник вечером в турецкой столице на открытии фотовыставки вооруженный преступник убил российского посла Андрея Карлова. Убийцу застрелили. Им оказался 22-летний турецкий полицейский, который тщательно спланировал преступление.