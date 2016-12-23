Новости Новороссии: ЛНР и ДНР в пропаганде Киева сродни ИГ, США обвинили РФ в неудачах ВСУ в Донбассе

Новороссия, 23 декабря. Бывший житель Харькова рассказал, какой образ жителя Донбасса формирует Киев в сознании украинцев. Американская противохакерская компания считает РФ виновником неудач ВСУ в Донбассе. Согласно данным Народной милиции ЛНР, киевские силовики четыре раза за сутки нарушили режим без огня.

ВСУ вновь открыли огонь по Калиновке из тяжелой артиллерии

По информации оборонного ведомства Луганской народной республики, за прошедшие сутки позиции подразделений Народной милиции ЛНР были обстреляны украинскими военнослужащими шесть раз.

Киевские силовики четыре раза обстреляли окрестности села Калиновка. Огонь велся с направлений Светлодарска и поселка городского типа Луганское. В ходе обстрелов использовались артиллерийские орудия калибром 152 мм и минометы калибрами 120 и 82 мм, рассказали в ведомстве.

С позиций подразделений ВСУ вблизи населенного пункта Лобачево из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия был обстрелян район села Желтое. Кроме того, с позиций украинских силовиков у Светлодарска велся огонь из 152-мм арторудий по опорному пункту Народной милиции в районе Логвиново.

Тем не менее, как подчеркивает источник в оборонном ведомстве республики, пострадавших и разрушений в ходе обстрелов со стороны ВСУ, к счастью, зафиксировано не было.

Russian did it!

Аналитики американской компании CrowdStrike, специализирующейся на защите от хакерских атак, обвинили Москву в потерях украинской армией значительной части артиллерийского вооружения.

По данным организации, за потерями в технике и военными неудачами военнослужащих ВСУ в зоне так называемой АТО в Донбассе якобы стоят хакеры из группы Fancy Bears, которые в свою очередь якобы работают на российские спецслужбы, пишет «Газета.ru». CrowdStrike утверждает, что группа хакеров взломала мобильное приложение, используемое киевскими силовиками для наводки артиллерии, и внедрила туда вирус. Пораженная вирусом программа позволяла отслеживать перемещение вооружений ВСУ и с точностью выявлять их позиции.

В результате, согласно вычислениям аналитиков из CrowdStrike, за весь период военного конфликта в Донбассе украинская армия потеряла почти половину всей своей техники, а, например, потери гаубиц Д-30 составили 80%.

Тем не менее, никаких доказательств, подтверждающих факты кибератак со стороны России, американскими аналитиками приведено не было.

Информационная война – главная статья расходов Киева

Житель Луганска Ростислав Сковский, который ранее работал юристом в Харькове, а теперь вернулся в родной город Луганск, рассказал, что руководство Украины расходует значительно больше денежных средств на пропаганду, нежели чем на армию.

Так, на протяжении последних нескольких лет украинские спецслужбы с целью оправдать действия Киева в Донбассе целенаправленно формируют в сознании украинцев образ жителя ЛНР или ДНР как «террориста», сравнимого чуть ли не с членами формирования ИГ (деятельность организации запрещена в РФ), отмечает Сковский. По его словам, власти не жалеют денег на пропаганду, и расходы по этой статье значительно превышают затраты на армию.

Спонсируются различные новостные агентства, которые занимаются целенаправленной дезинформацией населения Украины. При этом многие люди даже не догадываются об этом, так как «ненужные» для них сведения тщательно блокируются. Луганчанин также отмечает, что жители запуганы настолько, что уже не способны выражать собственную точку зрения, а с теми, кто еще осмеливается делать это, расправляются боевики националистических формирований. Согласно его данным, были и такие случаи, когда людей за высказывания в соцсетях находили бойцы нацбатальонов «Харьков-1», «Харьков-2» и «Азов» и устраивали над ними расправы.

Однако и проукраинским «патриотам» также приходится тяжело, подчеркивает юрист. Добровольцам, которые отправились воевать против мирных жителей народных республик Донбасса, власти Украины под разными предлогами отказываются выплачивать положенные им зарплаты и пособия. Зачастую бывали случаи, когда военнослужащие не могли уволиться из армии и расторгнуть контракт. Кроме того, в ходе работы юристом Сковский также столкнулся с ситуацией, когда военнослужащий заболел в армии пневмонией, однако комиссовали его слишком поздно и в скором времени он скончался. При этом положенную компенсацию в размере 250 000 гривен, которую должна получить его семья, выплачивать отказываются.

Тем не менее, резюмирует луганчанин, несмотря на хорошо финансируемую пропагандистскую машину, руководству страны не удалось привить молодым людям истинной любви к родине и зомбировать их псевдопатриотическими идеями. Среди молодежи отмечается лишь поверхностный патриотизм, который выглядит как модное веяние и не более.

Генпрокуратура ЛНР подвела итоги работы за год

Генеральный прокурор Луганской народной республики Заур Исмаилов сообщил на пленарном заседании Народного совета о том, что за прошедший год сотрудниками генпрокуратуры было изъято почти 180 000 единиц оружия и боеприпасов.

В общей сложности за 2016 год было изъято свыше 179 000 единиц оружия и боеприпасов. Изъятое оружие и боеприпасы были переданы оборонному ведомству республики. Исключением стали вещественные доказательства, фигурирующие в уголовных следствиях, рассказал генпрокурор ЛНР.

Кроме того, в ходе заседания Заур Исмаилов заявил, что за минувший год значительно вырос процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. Так, если в прошлом году данный показатель достигал 12%, то в 2016 он возрос до 57,4%.