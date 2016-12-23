Трамп отказался от пышной инаугурации и гостей «категории А»

Вашингтон, 23 декабря. Миллиард Дональд Трамп, избранным новым президентом США, не хочет пышной инаугурации, а также не хочет присутствия на церемонии звездных поклонников его главного оппонента на выборах Хиллари Клинтон.

О том, как пройдет инаугурация 20 января, Трамп написал в своем Twitter. По его словам, мероприятие будет отличаться скромностью, а приглашены будут обычные люди.

«Так называемые знаменитости категории «А» пытаются получить пригласительные билеты на инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари? Ничего. Мне нужны обычные люди!», — говорится в сообщении миллиардера.

Как отмечает «Газета.ру», на инаугурации Обамы, наоборот, было множество звезд, а гимн США исполнила певица Бейонсе.