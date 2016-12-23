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Алеппо: российские врачи поразили мастерством коллег из Сирии и Ирана
Общество

Алеппо: российские врачи поразили мастерством коллег из Сирии и Ирана

Сегодня 10:32
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Алеппо: российские врачи поразили мастерством коллег из Сирии и Ирана

Москва, 23 декабря. Аэромобильные технологии российского госпиталя отряда «Центроспас» в Алеппо поразили медиков из Сирии и Ирана, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Врачи отряда «Центроспас» показали российский госпиталь под Алеппо коллегам из Сирии и Ирана, подробно рассказав о технологиях, которые используют.

«Медики из Алеппо были удивлены возможностями госпиталя российского чрезвычайного ведомства по оказанию квалифицированной медицинской помощи в полевых условиях — рассказали представители российского ведомства. — Аэромобильный госпиталь МЧС России располагает реанимационным, операционными, консультационно-диагностическими блоками, а также блоками УЗИ, рентгеновским кабинетом, кабинетом ЭКГ и лабораторией крови».

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Катерина Тимошенская
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