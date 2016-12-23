ЛНР: журналисты попали под обстрел ВСУ в районе Дебальцево

Луганск, 23 декабря. Журналисты угодили под артиллерийский обстрел в районе Дебальцево в Донбассе. Об этом сообщили в штабе Народной милиции ЛНР.

Утренний обстрел застал сотрудников СМИ во время записи интервью с мирными жителями населенного пункта Нижнее Лозовое. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики оперативно эвакуировали в безопасное место сотрудников ANNA-News, ЛИЦ и News Front, никто из них не пострадал.

«Всего в ходе продолжавшегося около 10 минут обстрела киевские силовики выпустили по селу не менее 15 крупнокалиберных снарядов, один из которых попал в жилой дом. Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется», — цитирует сообщение штаба ЛИЦ.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что ВСУ расписались в собственном бессилии после катастрофического провала захватить высоту под Светлодарском и стали вымещать злобу на мирных жителях.

Читайте также: Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР.