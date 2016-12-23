Глава СБУ назвал заманчивой идеей автономию «украинской» Тюмени

Киев, 23 декабря. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак предложил обсудить автономию «украинской Тюмени» или Дальнего Востока, заявив, что в этих регионах России якобы имеются сепаратистские настроения. Об этом он заявил в интервью агентству «Укринформ».

Грицак назвал автономию указанных регионов «заманчивой идеей».

«Возможно, в России тоже следует обсудить автономию украинской Тюмени или Дальнего Востока?» — заявил он.

Напомним, на Украине сепаратистами называют власти и жителей ДНР и ЛНР, которые отказались поддерживать Петра Порошенко и его команду, пришедших к власти в Киеве после госпереворота.