Коломойский пожелал властям Украины удачи с «Приватбанком»

Киев, 23 декабря. Украинский олигарх Игорь Коломойский пожелал правительству удачи с «Приватбанком». Он отметил, что благодарен Киеву за решение национализировать банк. Если бы правительство не решилось на этот шаг, то это поставило бы под угрозу всю финансовую систему страны, убежден он.

Кроме того, Коломойский обвинил Национальный банк Украины в произволе. По его мнению, «Приватбанк» стал жертвой НБУ. Именно из-за действий регулятора руководство «Приватбанка» было вынуждено обратиться к кабмину с предложением о передаче организации государству.

«Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины», — заявил Коломойский, выразив надежду, что государство и новое правление найдет общий язык со всеми клиентами банка.

Он также опроверг сведения о недостаче в капитале «Приватбанка» в 5,6 миллиарда долларов, связанных с кредитами.