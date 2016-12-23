ИГИЛ в Сирии захватило два танка Leopard армии Турции

Эль-Баб, 23 декабря. Во время боев за сирийский город Эль-Баб армия Турции понесла серьезные потери, боевикам удалось захватить турецкую боевую технику.

Ранее Турции удалось потеснить оборону боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), однако исламисты предприняли несколько успешных контратак. Несколько раз террористы отправляли вперед смертников в заминированных автомобилях, военные Турции смогли уничтожить лишь одного из трех, остальные пробили брешь в турецких позициях и джихадисты пошли в наступление. В результате атак военнослужащие турецкой армии были выбиты на изначальные позиции. ИГИЛ заявило о гибели 50 бойцов Турции и захвате двух танков Leopard 2А, бронетранспортера и бульдозера.

Известия сообщили о том, что Анкара блокировала социальные сети в стране, где ИГИЛ опубликовало записи казни турецких военнослужащих.

Во втором по величине городе Сирии ситуация не столь напряженная, ранее агентство НСН рассказало о том, что Сирийские правительственные войска официально объявили о взятии Алеппо, отдельные районы которого около четырех лет контролировались боевиками.