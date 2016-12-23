ЛНР: украинские патриоты готовы надеть маечку с трезубцем, но не воевать в Донбассе

Луганск, 23 декабря. Киев воспитал поверхностных патриотов, которые готовы надеть маечку трезубцем, но не воевать в Донбассе, заявил Ростислав Сковский, который работал юристов в Харькове, а потом переехал в ЛНР.

Сковский обратил внимание, что Киев тратит огромные средства на пропаганду на Украине. Результатом этих действий стало появление молодых людей, которые довольно своеобразно проявляют патриотизм.

«Патриотизм у них поверхностный, — пояснил бывший житель Харькова. — Среди молодежи это мода: черная маечка с белым тризубом, красивый веночек у девочки. На вопрос: «Пойдешь ли ты воевать?», отвечают: «Нет. Есть специально обученные люди, пусть они воюют».

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