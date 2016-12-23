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ЛНР: Киев тратит все деньги на пропаганду против Донбасса, оставив ВСУ с носом
Новороссия

ЛНР: Киев тратит все деньги на пропаганду против Донбасса, оставив ВСУ с носом

Сегодня 10:17
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ЛНР: Киев тратит все деньги на пропаганду против Донбасса, оставив ВСУ с носом

Луганск, 23 декабря. Украинские власти предпочитают тратить деньги на пропаганду против ЛНР и ДНР, чем направлять их на развитие ВСУ, заявил Ростислав Сковский, который работал юристом в Харькове и переехал в ЛНР.

Сковский обратил внимание, что Киев готов тратить баснословные средства на создание образа жителя Донбасса как «террориста» в создании украинцев. Украинские власти в своих заявлениях практически приравняли жителей ЛНР и ДНР к боевикам запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

«Создали образ луганчанина, как будто бы он с ИГИЛа, террорист, — рассказал харьковский юрист. — У меня такое мнение, что на пропаганду Украина тратит больше денег, чем на армию. Мы видим: спонсируют разных звезд, которые поют песни о «небесной сотне» — это никому не интересно, но они эти деньги выделяют; выделяют деньги на новости – мы смотрим абсолютную чушь, а люди не знают этого, потому что там полная блокада той информации, которую не должны узнать».

Он добавил, что Киев готов платить только националистическим батальонам, которые запугивают людей, запрещая им выражать свою точку зрения на события в Донбассе. Со всеми несогласными в стране радикалы расправляются самым жестоким образом.

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Катерина Тимошенская
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