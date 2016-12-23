Власти Турции задержали прокурдского вице-спикера парламента

Анкара, 23 декабря. В Турции задержана вице-спикер парламента, представитель прокурдской Партии демократии народов Первин Булдан, пишут местные СМИ.

Турецкий политик курдского происхождения Первин Булдан была задержана в собственном доме. Такое заявление сделал представитель пресс-службы Партии демократии народов. Подробностей о задержании пока нет. Отметим, что в ноябре был также задержан мэр Ван, являющийся членом Демократической партии регионов, которая обвиняется турецкими властями в связях с РПК (партия курдов запрещена в стране).