Пассажиров экстренно севшего на Чукотке Ми-8 эвакуируют вертолетом

Анадырь, 23 декабря. С места экстренно приземлившегося из-за неисправностей на борту вертолета Ми-8 на Чукотке эвакуированы люди.

Ранее сообщалось, что вертолет, принадлежащий авиакомпании «Чукотавиа», совершил вынужденную посадку в 219 километрах юго-западнее села Кепервеем.

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стало падение давления в гидравлической системе. На борту находились 3 члена экипажа и 3 пассажира, которые летели в Омолон. При приземлении никто не пострадал.

Практически 3 часа люди сидели в тайге, но полчаса назад за ними прилетел вертолет «Билибноавиа» и всех шестерых забрал. На место происшествия позднее прибудут специалисты «Чукотавиа», которые должны будут выяснить: действительно ли в гидравлической системе Ми-8 произошла утечка или же просто сломался датчик давления.