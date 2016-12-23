Душанбе ответил России отменой рейсов «Уральских авиалиний» из четырех городов РФ

Душанбе, 23 декабря. Таджикистан отменил рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из четырех российских городов. Сегодня в 10.00 мск будут отменены полеты в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска, проинформировали в Минтрансе Таджикистана.

Накануне сообщалось, что российский Минтранс принял решение приостановить рейсы таджикского авиаперевозчика Somon Air в регионы с пятницы, 23 декабря. Данная мера последовала как ответная реакция на отказ Таджикистана российской авиакомпании «Ямал» в выполнении полетов из аэропорта «Жуковский» в Душанбе.

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