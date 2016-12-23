FAN-TV Лента новостей
ЦБ России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Интехбанка»
Экономика

ЦБ России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Интехбанка»

Сегодня 9:57
59

ЦБ России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Интехбанка»

Москва, 23 декабря. Центробанк России в пятницу ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов «Интехбанка».

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Отмечается, что временная администрация в лице АСВ будет действовать в течение шести месяцев. Банк России принял такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением финансовой организации и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Ранее Банк России отозвал лицензию у «Межрегионального клирингового банка». Представителей главного российского финансового регулятора не устроило то, как банк соблюдал требования российского финансового законодательства.

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

«Комплекс Путина» у Обамы: как США обрекли себя на бесконечный позор

Сегодня 12:36
52

Сирия новости 23 декабря 2016 12.30: ССА и ИГ столкнулись в Даръа, жители Алеппо гибнут под ударами ВВС Турции

Сегодня 12:32
121

Казнь online заказывали? Террористы ИГИЛ сняли на видео сожжение турецких военных

Сегодня 12:04
221

Киевские дети объяснили детям Донбасса, почему их дома бомбят ВСУ

Сегодня 12:04
349

Новости Новороссии: ЛНР и ДНР в пропаганде Киева сродни ИГ, США обвинили РФ в неудачах ВСУ в Донбассе

Сегодня 11:59
204
Показать еще
Прямая трансляция

Патриарх Кирилл на отпевании посла Карлова: Он мечтал построить православный храм в Анкаре. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Путин: Делать выводы о виновности Улюкаева пока нецелесообразно и вредно

12:43

Шойгу доложил Путину об освобождении Алеппо

12:43

Подозреваемого в нападении на берлинскую ярмарку ликвидировали в Милане

12:43

Путин рассказал о расследовании резонансных дел

12:40

Шойгу: В Алеппо ввели батальон военной полиции

12:39

«Комплекс Путина» у Обамы: как США обрекли себя на бесконечный позор

12:36

Путин: Центробанк стоит на защите интересов вкладчиков

12:35

Большая пресс-конференция Путина стартовала в Москве

12:35

России необходима сеть региональных банков — Путин

12:34

Сирия новости 23 декабря 2016 12.30: ССА и ИГ столкнулись в Даръа, жители Алеппо гибнут под ударами ВВС Турции

12:32

Руки опускать нельзя: Путин рассказал о тонкой настройке высокотехнологичных отраслей

12:31

Москвичи могут начать ездить на такси по проездным

12:28
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Путин: Делать выводы о виновности Улюкаева пока нецелесообразно и вредно
Читать
Закрыть