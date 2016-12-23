ЦБ России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Интехбанка»

Москва, 23 декабря. Центробанк России в пятницу ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов «Интехбанка».

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Отмечается, что временная администрация в лице АСВ будет действовать в течение шести месяцев. Банк России принял такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением финансовой организации и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

Ранее Банк России отозвал лицензию у «Межрегионального клирингового банка». Представителей главного российского финансового регулятора не устроило то, как банк соблюдал требования российского финансового законодательства.