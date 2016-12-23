Педофил с крючковатым носом напал на 10-летнюю девочку в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 23 декабря. Житель Санкт-Петербурга домогался до четвероклассницы в подъезде дома на улице Пестеля. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ИА «Оперативное прикрытие», накануне вечером 10-летняя школьница по дороге домой столкнулась со светловолосым мужчиной, который был одет в черную куртку и светлые брюки. Извращенец хватал потерпевшую руками за различные части тела, не издавая при этом ни звука.

Девочка сообщила о случившемся матери, которая затем обратилась в правоохранительные органы. Известно, что одной из отличительных примет злоумышленника является крючковатый нос.