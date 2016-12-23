Сирия сегодня: в Алеппо мир, ИГИЛ зверствует, Китай и дальше будет помогать Дамаску

Сирия, 23 декабря. Вывод боевиков незаконных вооруженных формирований из Алеппо закончен. Террористы «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) сжигают турецких военных. Китай будет продолжать оказывать официальному Дамаску политическую и гуманитарную помощь. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Алеппо свободен

Как сообщает Международный комитет Красного креста (МККК), операция по выводу террористов и членов их семей из восточного Алеппо в провинцию Идлиб завершена. Все, кто хотел уйти, были вывезены.

Ранее специальный посланник Организации Объединенных Наций по Сирии Ян Эгеланн сообщил, что «сложная и большая» операция по эвакуации боевиков из восточного Алеппо, деревень Кефрайя и Фуа вступила в завершающую стадию. Были вывезены более 35 тысяч человек. Он выразил благодарность Сирийскому арабскому Красному Полумесяцу, МККК и сотрудникам ООН, а также 32 неправительственным организациям, которые действовали в Идлибе и в пригороде Алеппо.

Накануне в штабе военной операции рассказали, что сирийский Алеппо покинула последняя группа террористов. После этого командование Сирийской арабской армии (САА) объявило о полном освобождении города от боевиков.

Карающий огонь ИГИЛ

По информации турецких СМИ, боевики «Исламского государства» заживо сожгли двух военнослужащих Турции. Сообщается, что солдаты были схвачены террористами три недели назад в районе сирийского города Эль-Баб (северная часть страны). Видеозапись казни турецких военных боевики ИГ опубликовали в социальных сетях. Анкара в свою очередь заблокировало на территории своей страны доступ к этим записям.

Напомним, в начале февраля 2015 года «Исламское государство» распространило видеозапись, где происходила казнь пойманного боевиками пилота иорданских ВВС Муаза аль-Касасбеха. Его также сожгли.

Китайский дракон в Сирии

По словам посла КНР в Сирийской Арабской Республике (САР) Ци Цзяньцзина, Пекин выразил желание продолжить оказывать Дамаску гуманитарную и политическую помощь. Кроме того, Китай собирается развивать сотрудничество в сфере средств массовой информации.

По информации министерства иностранных дел КНР, Ци Цзяньцзин в четверг, 22 декабря, на территории Сирии провел встречу с министром информации САР Рамизом Тарджаманом. Китайский МИД подчеркивает, что Сирия защищает свою независимость и суверенитет.

Как отметил Тарджаман, сирийское правительство благодарно Китаю за решительную поддержку Сирии в деле защиты территориальной целостности и суверенитета, в борьбе с терроризмом. Он отметил, что Дамаску нужно не только вести противостояние с международным терроризмом, но и сообщать всему цивилизованному миру о своей политике. Дамаск и Пекин намерены укрепить сотрудничество в сфере СМИ.