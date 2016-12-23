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Киев потребует от ДНР освобождения задержанных в Донецке подростков-террористов
Украина

Киев потребует от ДНР освобождения задержанных в Донецке подростков-террористов

Сегодня 9:50
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Киев потребует от ДНР освобождения задержанных в Донецке подростков-террористов

Киев, 23 декабря. Контактная группа по Донбассу во время видеоконференции в пятницу обсудит вопрос освобождения пленных.

Как рассказала пресс-секретарь представителя Киева на минских переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер, вопрос освобождения пленных будет поднят во время проведения скайп-встречи трехсторонней контактной группы.

Она отметила, что Украина потребовала освобождения пяти подростков, которые были задержаны в Донецке. Олифер также подчеркнула, что представители ОРДО пообещали отпустить их под домашний арест до Нового года.

Ранее сообщалось, что Киев вызывает Донбасс по скайпу для обсуждения обмена пленными. 

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Алия Шарафутдинова
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