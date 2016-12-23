ЛНР: интенсивность боев под Дебальцево резко снизилась

Луганск, 23 декабря. В районе города Дебальцево, где военные ВСУ в течение нескольких дней пыталась атаковать позиции ополчения, к пятнице, 23 декабря, интенсивность боев резко уменьшилась. Об этом сегодня сообщили в народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

По данным ведомства, за минувшие сутки киевские силовики шесть раз нарушили режим тишины, выпустив по территории республики более 192 мин и 88 артснарядов. Отмечается, что ВСУ также пускали в ход стрелковое оружие и гранатометы.

Напомним, в минувшее воскресенье подразделения 54-й бригады украинской армии под прикрытием артиллерии атаковали позиции ополченцев под населенным пунктом Калиновка, однако атаку удалось отбить.

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