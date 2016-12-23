Россия обошла США в топ-10 сильнейших армий в мире

Вашингтон, 23 декабря. Видео с десятью самыми сильнейшими армиями в мире опубликовали в Сети. Рейтинг представил телеканал Global Conflict.

Так, согласно данным телеканала, вооруженные силы различных государств мира оценивались с точки зрения бюджета, численности, количества танков, авиации и военно-морских сил.

В Топ-10 вошли армии Израиля, Южной Кореи, Германии, Японии. Следом идут британская, французская и индийская армии. Возглавил рейтинг Китай, Россия заняла второе место, опередив США, которым досталась только третья строчка.

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