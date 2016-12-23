Шансонье Новикова обвиняют в мошенничестве на 36 млн рублей

Екатеринбург, 23 декабря. Шансонье Александра Новикова обвинили в мошенничестве почти на 36 млн рублей. По данным следствия, бард со своими сообщниками обманным путем завладел деньгами пайщиков ЖК «Бухта Квинс». При этом сам музыкант считает себя потерпевшим.

Постановление о мере пресечения в отношении Новикова вынесет сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Следственный комитет ходатайствовал о домашнем аресте для шансонье. Сам же Новиков вины не признает, считает себя потерпевшим, поскольку, по его словам, вложил в строительство больше, чем остальные пайщики.

Кроме того, сегодня в суде продолжится заседание по определению меры пресечения для бывшего замминистра энергетики Свердловской области Михаила Шлиманова, друга и компаньона Новикова.