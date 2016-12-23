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Стало известно, как уход за внуками влияет на продолжительность жизни
Общество

Стало известно, как уход за внуками влияет на продолжительность жизни

Сегодня 9:37
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Стало известно, как уход за внуками влияет на продолжительность жизни

Вашингтон, 23 декабря. Ученые заявили, что пенсионеры, уделяющие много времени внукам, живут дольше тех, кто не общается с молодым поколением.

Исследователи пришли к выводу, что оказание помощи любому человеку может увеличить продолжительность жизни в среднем на три года.

Они привлекли к экспериментам 500 добровольцев от 70 до 100 лет. Половина участников, которые активно ухаживали за внуками, были еще живы спустя десять лет после начала эксперимента. Старики, которые не ухаживали за детьми, умерли от болезней или иных причин. Часть бездетных пожилых людей, которые оказывали эмоциональную поддержку другим, жили в течение еще семи лет. 

Ранее ученые узнали, от чего зависит продолжительность жизни человека. 

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Алия Шарафутдинова
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