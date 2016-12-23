Водку и чистящие средства изымают из розничной продажи в Иркутской области

Иркутск, 23 декабря. Сотрудники УМВД по Иркутской области обнаружили, что в подпольном цеху, где готовили поддельный «Боярышник», также делали чистящее средство и четыре вида водки. Причем вся водка имеет официальных представителей и широко известна в России. То есть под видом легальной продукции, имеющей в нашей стране неплохую репутацию, в Иркутской области продавался контрафакт.

Сейчас из всех магазинов розничной продажи алкогольной продукции изымают «Белую Березу», «Пшеничную», «Царскую охоту» и «Финское серебро». Помимо водки и «Боярышника» также из продажи в ближайшие часы исчезнет чистящее средство «Чисто С». Часть экспертизы данной продукции делает Роспотребнадзор, вторую часть передали в ЭКЦ МВД.

По последним данным, от отравления «Боярышником» в Иркутске погибли 74 человека, еще 31 пострадавший находится в больницах города.