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Атаковавшие Дебальцево силовики расписались в своем бессилии перед ДНР — Басурин
Новороссия

Атаковавшие Дебальцево силовики расписались в своем бессилии перед ДНР — Басурин

Сегодня 9:49
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Атаковавшие Дебальцево силовики расписались в своем бессилии перед ДНР — Басурин

Донецк, 23 декабря. Украинские силовики, обстрелявшие окрестности Дебальцево, на самом деле расписались в своем бессилии. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. 

«После катастрофического провала попытки ВСУ захватить высоту под Светлодарском, связанного с большими потерями в живой силе и технике, украинские каратели в бессильной злобе активизировали целенаправленные минометные и артиллерийские обстрелы по жилым кварталам населенных пунктов», — приводит его слова ДАН.

Басурин добавил, что силовики таким образом расписались в неспособности противостоять подразделениям народных республик Донбасса, поэтому теперь они вымещают злобу на мирных жителях.

Напомним, ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий сообщил, что 150 украинских силовиков заплатили жизнями и здоровьем за стремление украинского президента Петра Порошенко захватить контроль над Дебальцево. Он подчеркнул, что Народная милиция успешно отразила попытку прорыва ВСУ, при этом жертв среди мирных граждан удалось избежать.

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Ксения Тасманова
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