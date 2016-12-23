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Дорожные знаки в Москве и Петербурге потеряют в размерах
Общество

Дорожные знаки в Москве и Петербурге потеряют в размерах

Сегодня 10:09
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Дорожные знаки в Москве и Петербурге потеряют в размерах

Москва, 23 декабря. Дорожные знаки в Москве и Петербурге уменьшат в размерах уже в 2017 году. Распоряжение сделать их более компактными отдал первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Указания привести второстепенные указатели в соответствие с «международными и зарубежными стандартами организации дорожного движения» получили Росстандарт, Минтранс, местные власти, экспертный центр «Probok.net» и консалтинговое бюро «Стрелка», сообщили источники газеты «Коммерсантъ». Срок поручения — 30 декабря 2016 год.

Инициаторами идеи выступили «Probok.net» и московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Эксперты ЦОДД, опираясь на данные МАДИ от 2015 года, решили, в частности, что знак «Остановка запрещена» на улицах со скоростным режимом 50-60 км/ч может быть не 700 на 700 мм, а  500 на 500 мм.

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Ярослава Замысловатова
#игорь шувалов
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