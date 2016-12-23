ЛНР: под огонь ВСУ попали Калиновка, Логвиново и Желтое

Луганск, 23 декабря. Киевские силовики шесть раз обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

ВСУ четырежды подвергли обстрелу район села Калиновка. Они стреляли с направления Светлодарска и поселка городского типа Луганское. Применялись артиллерийские орудия калибра 152 мм и 120-мм и 82-мм минометы.

С того же направления киевские силовики обстреляли район села Логвиново. Село Желтое попало под огонь, который велся с направления населенного пункта Лобачево. Украинские военные применили станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что США в потерях ВСУ в Донбассе тоже обвинили «российских хакеров».