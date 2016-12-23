Боевики ИГ сожгли заживо захваченных турецких военных в Сирии

Аль-Баб (Сирия), 23 декабря. В ходе боев за сирийский город Аль-Баб, в которых помимо террористических группировок принимают участие подразделения турецких вооруженных сил, стороны все чаще прибегают к применению различных методов устрашения противника.

Так, 22 декабря, боевикам террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) удалось захватить двух военнопленных из числа турецких военнослужащих в самом городе Аль-Баб. Они были казнены с особой жестокостью — их фактически сожгли заживо. Видео с подробностями казни боевики ИГ начали распространять через социальные сети — прежде всего, через Twitter.