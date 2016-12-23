Часть заложников из сирийской Пальмиры освобождена боевиками ИГИЛ

Пальмира, 23 декабря. Боевики террористической организации «Исламское государство» отпустили часть заложников из недавно захваченной ими части сирийской Пальмиры. Об сообщил новостной портал Smartnews Agency.

Однако, несмотря на этот жест, запрещенная в России террористическая организация оставила значительную часть заложников под своим контролем для того, чтобы в дальнейшем использовать их в собственных целях.

Новостной портал отмечает, что большое количество мирных жителей Пальмиры были переданы в так называемый шариатский суд ИГИЛ.

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