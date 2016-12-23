Мертвую блондинку-наркоманку нашли на детской площадке в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 декабря. Труп наркоманки обнаружили на детской площадке в Петербурге. Тело девушки лежало на скамейке. На него посреди ночи наткнулся один из местных жителей.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел во дворе одного из домов на проспекте Большевиков в Невском районе города. Об обнаружении тела мужчина сообщил около 03.50. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что на теле девушки отсутствуют внешние признаки насильственной смерти.

На вид умершей около 25-30 лет. «Светловолосая девушка была одета в черные ботинки, синие джинсы, черную куртку. При ней была найдена сумка с косметичкой и адресами. На руке – многочисленные следы от инъекций. В кармане джинсов лежали глазные капли, а неподалеку от тела были найдены два шприца», — рассказали в полиции.

Сейчас труп направлен в морг для вскрытия и установления причин смерти.