Минздрав РФ обратится в Генпрокуратуру в связи с ситуацией с фармкомпанией Teva

Москва, 23 декабря. Министерство здравоохранения России обратится в Генеральную прокуратуру, чтобы проверить обвинения США в адрес фармакологической компании Teva Pharmaceutical Industries.

Соответствующее поручение дала глава ведомства Вероника Скворцова. Как рассказал официальный представитель Минздрава Олег Салагай, Генпрокуратура должна выяснить подробности по каналам международно-правового сотрудничества.

Ранее Минюст США заявил, что фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries и ее дочернее предприятие в РФ согласились уплатить властям Соединенных Штатов Америки 520 миллионов долларов. Такую сумму, по данным США, компания заплатила за досудебное урегулирование претензий, связанных с подкупом государственных чиновников в России, на Украине и в Мексике.