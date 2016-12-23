Петербургскую школьницу госпитализировали из-за отравления неизвестными таблетками

Санкт-Петербург, 23 декабря. В больницу Санкт-Петербурга госпитализировали ученицу восьмого класса, которая наглоталась таблеток после ссоры с родителями. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», инцидент произошел в Красносельском районе города на Неве. После конфликта с родителями 14-летняя школьница заперлась в ванной. Спустя какое-то время родители забили тревогу и обнаружили, что их дочь приняла большую дозу неустановленных препаратов.

Тяжелых последствий удалось избежать благодаря оперативному вмешательству врачей. Они промыли пострадавшей желудок. Теперь ребенка ждут беседы с психотерапевтом.