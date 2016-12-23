Полиция задержала банду, похитившую 150 млн рублей у клиентов банка «Советский»

Санкт-Петербург, 23 декабря. Сотрудниками правоохранительных органов задержана и изобличена ОПГ, в которую входили руководители и сотрудники банка «Советский», похитившие 150 млн рублей своих клиентов. Об этом сообщает МВД России.

Как стало известно, в минувший четверг примерно в 07.00 были проведены следственно-розыскные мероприятия, в результате которых сотрудниками полиции на территории Петербурга, Москвы и Якутска

изобличена преступная группа из 18 человек.

Сообщается, что ее организатором был мужчина 1975 года рождения.

В настоящее время следствие продолжается, выясняются все обстоятельства и детали произошедшего.