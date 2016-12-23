Чья бы корова мычала: как США через НКО хотят влиять на политику в России

Соединенные Штаты призвали руководство Российской Федерации отменить так называемый закон об иностранных агентах. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом о желании американцев через НКО влиять на политическую повестку дня в России, которое, как оказалось, никуда не исчезло.

По словам Кирби, в российский реестр иностранных агентов было внесено уже 150 организаций. Он отметил, что когда в России используют определение «иностранный агент», то у организации возникает «предательская сущность». По его мнению, цель НКО — борьба против пыток, защиты перелетных птиц, предотвращение и распространение ВИЧ / СПИДа. Кирби призвал руководство России отменить закон об иностранных агентах, а также соблюдать свои международные обязательства в сфере прав человека.

Напомним, в мае 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о нежелательных иностранных международных организациях. Под определение «иностранный агент» подпадают НКО, которые представляют угрозу основам конституционного строя РФ, ее безопасности.

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«Закон «об иностранных агентах» ограничивает возможности вмешательства других стран в политическую жизнь страны. Все «оранжевые революции» последних пятнадцати лет, начиная с Сербии и заканчивая Украиной (и все попытки революций в Средней Азии), базировались на активности «иностранных агентов» в странах: СМИ, общественных движений, НКО да и собственно конкретных политических деятелей. В такого рода ограничениях нет ничего странного. Слишком много конкретных примеров того, как финансируемые из-за рубежа СМИ и НКО напрямую играли ключевую роль в госпереворотах. Этот закон совершенно не ограничивает свободу деятельности НКО в России, так как и без иностранного финансирования у нас весьма развита система поддержки «третьего сектора», как еще называют круг некоммерческих организаций. Так вот без иностранного финансирования наши НКО прекрасно выполняют свои задачи, связанные с различными благотворительными и социально значимыми проектами. Но не с политикой и с пресловутыми «правами человека», под прикрытием которых ранее многие общественники напрямую занимались политикой», — пояснил ФАН политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов.

По мнению эксперта, в самих США очень серьезные законы, ограничивающие роль «иностранных агентов» во вмешательстве во внутренние дела Штатов. Они направлены как против зарубежных лоббистов, так и ограничивают даже обычный контроль за, например, выборным процессом. США не пускают к себе никакие иностранные организации.

«Заявление Джона Кирби в сегодняшних условиях настолько наивно и беспомощно, что диву даешься. Вы сначала у себя введите все те нормы, которые навязываете всему миру, а потом уже учите. США экспортируют только те идеи, которые направлены на подрыв политической системы других стран, а себя защищают великой стеной протекционистских законов, ряд которых даже демократическими не назовешь. Американцы придумывают другим такие формы демократии, которые делают политическую систему нестабильной, а сами защищены консервативной двухпартийной системой и сложной селективной избирательной системой, ограничивающей попадание наверх случайных людей. Нынешнюю американскую элиту из себя вывела именно победа Трампа, который, будучи этой элитой, ведет себя совершенно нетривиально, и вот на него и повесили все обвинения в несистемности, часть которых напрямую касается темы «иностранных агентов». Трампа безапелляционно, внаглую обвинили в получении помощи «от Путина», в том, что он иностранный агент. Абсолютная каша в голове у администрации Обамы. Отсутствие логики и откровенный популизм. Все это объясняется простой вещью: Обама понял, что в историческом плане Путин его полностью переиграл, и он уходит с мировой политической арены, потерпев поражение. И спокойно уйти не может. Все время его администрация занята Путиным и Россией, каждый день выдумывая все новые и новые обвинения, не важно, серьезные они или нет», — резюмировал Игорь Рябов.