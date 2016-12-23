Трамп рассказал, кого хочет видеть на инаугурации вместо поддержавших Клинтон звезд

Вашингтон, 23 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, кого хочет видеть на своей инаугурации вместо звездных поклонников Хиллари Клинтон. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

Большая часть знаменитостей, по его мнению, до президентских выборов поддерживала не его, а именно кандидата от Демократической партии США, а теперь все они хотят попасть на его инаугурацию. Об

«Так называемые знаменитости из списка «А» все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари Клинтон — ничего», — говорится в сообщении в микроблоге. При этом миллиардер отметил, что на мероприятии ему хотелось бы видеть обычных граждан.

Отметим, что заявления Трампа небезосновательны. Так, ряд знаменитостей заявляли о своей поддержке Клинтон во время президентской гонки. А некоторые даже обещали покинуть США, если победа достанется республиканцу.

Церемония инаугурации Трампа состоится 20 января.