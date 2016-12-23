США в потерях ВСУ на Донбассе тоже обвинили « российских хакеров»

Вашингтон, 23 декабря. Потери ВСУ артиллерийского оружия в Донбассе — не что иное, как очередные происки Кремля. С очередным «громким» заявлением выступили аналитики американской компании CrowdStrike.

Как пишет «Газета.ru», за неудачами и потерями киевских силовиков в ДНР и ЛНР якобы стоят хакеры из группы Fancy Bears, ну а тех в свою очередь, якобы контролируют и направляют российские спецслужбы.

По мнению CrowdStrike, хакеры взломали код мобильного приложения для наводки артиллерии и внедрили туда вирус. В итоге, зараженная программа позволяла отслеживать перемещение техники и с точностью определять ее позицию.

Из-за этого, по подсчетам американских аналитиков, за все время конфликта в Донбассе ВСУ потеряли до половины всей своей техники, а гаубиц Д-30 — 80%. Это, как говорится в докладе — «самый высокий процент потерь среди всех прочих артиллерийских орудий в арсенале Украины».

Впрочем, как уже сложилось, никаких конкретных доказательств в отчете приведено не было.