Иран хочет развивать свободную торговлю с ЕврАзЭС

Бишкек, 23 декабря. Иран нацелен на сближение с Евразийским экономическим союзом. Об этом рассказал президент страны Хасан Роухани.

На встрече с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, он подчеркнул, что Иран в том числе готов развивать свободную торговлю с объединением. Роухани подчеркнул, что Иран стремится добиться свободной торговли с этим союзом.

Багдад рассчитывает обсудить этот вопрос на предстоящем саммите ЕврАзЭС. Мероприятие пройдет 26 декабря.

Ранее президент Армении Серж Саргсян призвал бизнесменов страны агрессивно нацеливаться на рынки Евразийского экономического союза. Как заявил Саргсян, «власти и бизнес-сообщество должны сообща выдвигать новые идеи» и «агрессивно нацеливаться на новые рынки».