Вертолет Ми-8 с шестью пассажирами экстренно сел на Чукотке

Анадырь, 23 декабря. Вертолет Ми-8, на борту которого, по предварительной информации, находились шесть человек, совершил аварийную посадку на Чукотке по причине неисправностей. Об этом в пятницу сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным источника, в 219 километрах юго-западнее поселка Кепервеем экстренно приземлился по причине отказа гидравлики вертолет Ми-8. Сообщается, что на борту судна находились шесть человек, сообщает РИА Новости.

Согласно имеющейся информации, обошлось без пострадавших. Вертолет принадлежит компании «ЧукотАвиа».