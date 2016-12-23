Суд отправил под домашний арест третьего подозреваемого по делу о «Боярышнике»

Иркутск, 23 декабря. Ленинский районный суд Иркутска отправил под домашний арест третьего подозреваемого по делу о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом «Боярышник».

Как рассказала помощник судьи Маргарита Джафарова, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне суд избрал такую же меру пресечения в отношении еще двух подозреваемых. Напомним, в Иркутской области от отравления «Боярышником» погибли 74 человека.

Ранее сообщалось, что двадцать две тысячи литров суррогата полиция изъяла в Приангарье.