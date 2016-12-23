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Ученые рассказали, почему матери-одиночки чувствуют себя больными
Общество

Ученые рассказали, почему матери-одиночки чувствуют себя больными

Сегодня 8:42
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Ученые рассказали, почему матери-одиночки чувствуют себя больными

Берлин, 23 декабря. Ученые из Института демографических исследований имени Макса Планка в Ростоке выяснили, что родители, воспитывающие детей в одиночку, чувствуют себя гораздо хуже тех, кто делит родительские обязанности с супругами.

Как рассказали специалисты, улучшению самочувствия может способствовать смена места работы. Специалисты предположили, что основной причиной негативной самооценки является снижение дохода, которое происходит в результате развода. Большая финансовая уверенность, наоборот, позволяет улучшить восприятие состояния здоровья. 

Ранее ученые доказали, что интеллект передается ребенку от матери. 

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Алия Шарафутдинова
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