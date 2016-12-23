Виртуального бойца из Красноярска реально ограбили на геймерском турнире

Красноярск, 23 декабря. Жертвой реальных грабителей стал геймер из Красноярска: злоумышленники, угрожая парню огнестрелом, «забрали» у него два вида виртуального оружия.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, наиграться в виртуальной реальности вдоволь злоумышленники не успели: двух молодых людей возраста 22 и 25 лет оперативно задержали и возбудили против них уголовное дело по статье «Разбой».

Как оказалось, преступный акт против потерпевшего был совершен во время геймерского турнира. К 25-летнему участнику чемпионата подошли позже задержанные, отвели его в машину, и, угрожая огнестрельным оружием, заставили того «отдать» им оружие виртуальное.

Теперь же, пострадавший геймер может продолжить участвовать в турнирах, а разбойникам грозит до 10 лет лишения свободы.

