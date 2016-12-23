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Ученые рассказали, какие именно продукты способны продлить жизнь
Общество

Ученые рассказали, какие именно продукты способны продлить жизнь

Сегодня 8:38
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Ученые рассказали, какие именно продукты способны продлить жизнь

Вашингтон, 23 декабря. Научные работники из Гарвардского университета провели исследование и выяснили, какие продукты продлевают жизнь.

В результате опытов оказалось, что морепродукты способны продлить человеческую жизнь. В исследовании приняли участие несколько тысяч добровольцев. За респондентами американские ученые наблюдали на протяжении 15 лет.

Специалисты разделили всех участников эксперимента на две равные группы. В первой группе участники крайне редко употребляли в пищу морепродукты, вторым же наоборот давали как можно больше морепродуктов.

После чего ученые выяснили, что респонденты из второй группы живут гораздо дольше. Эксперты также пришли к выводу, что постоянное употребление морепродуктов на 1/3 уменьшает риск инфарктов и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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Дана Балан
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