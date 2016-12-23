Продажу алкоголя в Москве ограничат в новогодние праздники

Москва, 23 декабря. Продажа алкоголя будет ограничена в Москве в новогоднюю ночь и на протяжении всех рождественских каникул.

Ограничительные меры коснуться продажи алкогольной продукции возле городских праздничных площадок. Об этом говорится на сайте мэрии Москвы.

Отмечается, что в местах проведения массовых мероприятий запретят торговать крепким алкоголем, а также слабоалкогольными напитками и пивом в любой емкости. Под временный запрет попадут и прохладительные напитки в стеклянной таре.

Строгие нормы коснуться предпринимателей, чьи торговые точки находятся в непосредственной близости от мест массовых гуляний, в том числе площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», проведения детских елок и рядом с городскими парками.