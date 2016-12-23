Барду Новикову в Екатеринбурге изберут меру пресечения

Екатеринбург, 23 декабря. Барду Александру Новикову в пятницу в Екатеринбурге будет выбрана мера пресечения.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники, ходатайство по этому вопросу будет рассмотрено в Верх-Исетском районном суде города. Накануне артист участвовал в очных ставках по делу о мошенничестве с недвижимостью в Свердловской области.

К слову, один из фигурантов громкого дела, потрясшего весь регион — высокопоставленный чиновник Михаил Шилиманов, который ранее занимал пост замминистра экономики.

Добавим, что дело о мошенничестве в Свердловской области было возбуждено еще год назад.