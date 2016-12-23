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На Елке Шойгу покажут мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити»
Россия

На Елке Шойгу покажут мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити»

Сегодня 8:21
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На Елке Шойгу покажут мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити»

Москва, 23 декабря. На Елке министра обороны России в Центральном академическом театре Российской Армии детей ждет премьера мюзикла «Новогодние приключения Маши и Вити».

Как отмечается в сообщении ведомства, музыкальная сказка, снятая еще в 1975 году, оживет на сцене театра. Специальные показы для детей военнослужащих ВС РФ будут организованы 29 и 30 декабря.

На новогоднее представление пригласят детей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, участников боевых действий, ребят из многодетных семей, воспитанников кадетских корпусов.

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Алия Шарафутдинова
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