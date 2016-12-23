Пушков жестко ответил США на призыв отменить закон об иностранных агентах

Москва, 23 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление госдепартамента США, который призвал Москву отказаться от закона об иностранных агентах.

Сенатор прокомментировал заявление Вашингтона, который призывал Российскую Федерацию отказаться от закона о западных агентах. Пушков дал совет американским властям сначала отменить аналогичный закон у себя. Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Госдеп призвал Россию отменить закон об иностр.агентах. Сперва пусть отменят сей закон у себя: а то в цитадели свободы он есть, а у нас нет? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 22, 2016

Напомним, ранее официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби призвал российскую сторону отказаться от закона «об иностранных агентах», поскольку он является преградой для развития демократических институтов.