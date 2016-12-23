Госдума рассмотрит законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности

Москва, 23 декабря. Законопроект о лицензировании энергосбытовой деятельности внесен правительством Росси на рассмотрение депутатов Государственной думы. Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за энргосбытовую деятельность без лицензии и за нарушение условий, предусмотренных лицензией», — уточняется в пояснительной записке к документу.

Законопроект предусматривает предоставление Кабмину РФ полномочий, дающих право по установлению дополнительных лицензионных требований. Кроме того, в документе предполагается, что контролировать соблюдений лицензионных требований будет уполномоченный федеральный орган.

По замыслу, в случае принятие закона будет повышена платежная дисциплина энергосбытовых компаний и поставщиков.