Корабли России и Индии разыграли встречный бой на учениях «Индра Нэви–2016»

Дели, 23 декабря. По окончании третьего дня совместного военно-морского учения «Индра Нэви–2016» боевые корабли Российской Федерации и Индии разыграли в море встречный бой. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что по сценарию мероприятия, группы искали условного противника собственными методами, а также наносили условные удары. Сообщается, что российский большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», индийские эсминец «Ранвир», а также фрегат «Сатпура» провели артиллерийские стрельбы по надувным морским целям.

В ходе мероприятия военные моряки также передавали груз с фрегата «Сатпура» на БПК «Адмирал Трибуц» при помощи средств погрузки морского танкера «Борис Бутома».