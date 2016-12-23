Минобороны РФ: В России празднуется День дальней авиации

Москва, 23 декабря. Дальняя авиация Военно-воздушных сил России отметит в пятницу 102 года со дня образования.

Как рассказал командующий дальней авиацией генерал-майор Сергей Кобылаш, в течение 2016 года экипажи выполнили план по налету и боевому применению на 100%. Общий налет в частях составил более 20 тысяч часов.

Как добавил Кобылаш, в 2017 году дальняя авиация ставит перед собой цель совершенствовать формы и способы ведения боевых действий, чтобы максимально реализовать возможности, заложенные в авиационную технику.

Ранее сообщалось, что российские летчики отметили День ВКС.