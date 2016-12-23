Стало известно, как подорожают услуги ЖКХ в Петербурге в 2017 году

Санкт-Петербург, 23 декабря. В будущем году плата за жилищно-коммунальные услуги повысится в среднем на 6,7%. Об этом накануне заявил председатель комитета по тарифам Смольного Дмитрия Коптина.

По его словам, больше всего повысится стоимость на электроэнергию, что примерно составит 7%. Отмечается, что тарифы на отопление и газ увеличатся на 4% и 3,9% соответственно. В общей сложности, по словам Коптина, тарифы на коммунальные услуги увеличатся почти на 160 рублей.

Стоит отметить, что новые тарифы вступят в силу не сразу с 1 января, а с 1 июля 2017 года.

Напомним, ранее российское правительство ратифицировало индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля будущего года.