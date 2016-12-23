Отказавшихся голосовать за Клинтон выборщиков оштрафовали на тысячу долларов

Вашингтон, 23 декабря. Четыре выборщика, отказавшиеся голосовать за экс-кандидата в президенты США Хилари Клинтон получили штраф в тысячу долларов. Об этом сообщает Associated Press.

Оштрафованы четыре выборщика от штата Вашингтон. Согласно закону, каждый выборщик от штата берет на себя обязательство проголосовать за кандидатов в президенты и вице-президенты от победившей на выборах в штате партии. Однако в день голосования Хилари Клинтон получила голоса лишь восьми из 12 членов коллегии выборщиков штата Вашингтон.

Теперь четверым строптивым участникам голосования придется выплатить штраф в тысячу долларов. По словам госсекретаря штата Вашингтон Дэвида Аммонса, если не проголосовавшие за Хиллари Клинтон выборщики не заплатят штраф в течение 60 дней, им придется отвечать в суде.

Напомним, на прошедших в США президентских выборах кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала на 3 млн голосов больше, чем республиканец Дональд Трамп, но проиграла.